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В Нижнем Тагиле прокуратура поймала ГОК на загрязнении воздуха

Старейший ГОК на Среднем Урале оштрафовали за загрязнение воздуха.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» уличили в загрязнении воздуха. Сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе проверки выявили нарушение на Лебяжинской промплощадке, которая оказывает серьезное влияние на окружающую среду.

— Лебяжинская промплощадка в силу норм законодательства должна была быть оснащена системами автоматического контроля выбросов в срок до 31 декабря 2025 года. В нарушение указанных норм ОАО «ВГОК» в установленный законом срок системы в эксплуатацию не введены, — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, за невыполнение требований предприятие и ответственное должностное лицо были оштрафованы в общей сложности на 120 тысяч рублей по части 1 статьи 8.51 КоАП РФ.

Кроме того, по иску прокурора комбинат обязали оснастить источники выбросов системами автоконтроля. Отмечается, что ведомство проконтролирует исполнение решения суда.