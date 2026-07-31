В Нижнем Тагиле прокуратура поймала ГОК на загрязнении воздуха

— Лебяжинская промплощадка в силу норм законодательства должна была быть оснащена системами автоматического контроля выбросов в срок до 31 декабря 2025 года. В нарушение указанных норм ОАО «ВГОК» в установленный законом срок системы в эксплуатацию не введены, — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.