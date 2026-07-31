Эксперт Шихов: в выходные восток Пермского края зальют дожди до 50 мм

Сильные дожди обрушатся на восток Пермского края в грядущие выходные, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
В субботу, 1 августа, на Средний Урал выйдет южный циклон — он сформируется над Курганской областью и сместится на Средний Урал. Прогнозы почти повторяют ситуацию 29 июня, когда случился первый мощный паводок лета.
Наибольшее количество осадков ожидается в районе от Суксуна до Лысьвы, включая Кын — по большинству прогнозов, там может выпасть более 50 мм. В сопредельных районах Свердловской области — ещё больше. На Чусовой и Сылве начнётся новый дождевой паводок.
Сильные дожди начнутся на востоке края ночью и утром. Днём они продолжат идти и распространятся на центральные районы. Пермь окажется у границы зоны осадков — там возможно выпадение 15−40 мм. Дожди охватят почти весь край. Днём ожидается усиление ветра до 15 м/с. Температура днём — +17… +22°С, в Перми около +20°С.
В воскресенье циклон начнёт заполняться, дожди ослабнут и станут локальными. Днём возможны прояснения, потеплеет до +20… +25°С, в Перми — +22… +24°С. Ночью в оба выходных — +14… +19°С.