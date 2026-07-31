Эксперт Шихов: в выходные восток Пермского края зальют дожди до 50 мм

Наибольшее количество осадков ожидается в районе от Суксуна до Лысьвы, включая Кын — по большинству прогнозов, там может выпасть более 50 мм. В сопредельных районах Свердловской области — ещё больше. На Чусовой и Сылве начнётся новый дождевой паводок.