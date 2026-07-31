Звание «Лучший повар России»: шеф норильского ресторана достойно представляет на конкурсе Красноярский край

После окончания практической части конкурса Александр поделился своими впечатлениями: «Эмоции сейчас самые позитивные, адреналин зашкаливает. Никогда бы не подумал, что кулинарный баттл — это настолько сложно и волнительно. Одно дело соревноваться с другими участниками, и совсем другое — с самим собой, важно суметь справиться с чувствами. С каждым подобным конкурсом ты делаешь маленький шаг вперед, и это невероятно сложно, но именно в этой сложности рождается настоящая ценность. Практический этап завершен, результатов мы пока не знаем. Однако главный итог для меня уже состоялся: я сделал это ради собственного опыта, ради личного роста и, надеюсь, достойно представил Красноярский край. Это новая точка отсчета, новые возможности».