Улучшения на производствах внедряют 29 судостроительных компаний Петербурга

«Каждое судно уникально и часто создается под конкретные требования заказчика. Это создает дополнительные сложности в стандартизации процессов. Региональный центр компетенций помогает сократить время на каждом этапе, минимизируя потери и повышая качество. Мы предлагаем инструменты, которые позволяют адаптироваться к индивидуальным требованиям без потери эффективности. Участие в проекте могут принять компании из таких отраслей бизнеса, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство», — отмечает генеральный директор Регионального центра компетенций Санкт‑Петербурга Ирина Голубцова.