Улучшения на производствах внедряют 29 судостроительных компаний Петербурга

Уже 29 предприятий судостроительной отрасли в Санкт-Петербурге стали участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете по труду и занятости населения города.
В среднем компаниям удается увеличить выработку на 35%, сократить время протекания процессов на 34%, а объем незавершенного производства — на 31%. Совокупный экономический эффект, по оценкам самих предприятий, превысил 3 млрд рублей.
«Каждое судно уникально и часто создается под конкретные требования заказчика. Это создает дополнительные сложности в стандартизации процессов. Региональный центр компетенций помогает сократить время на каждом этапе, минимизируя потери и повышая качество. Мы предлагаем инструменты, которые позволяют адаптироваться к индивидуальным требованиям без потери эффективности. Участие в проекте могут принять компании из таких отраслей бизнеса, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство», — отмечает генеральный директор Регионального центра компетенций Санкт‑Петербурга Ирина Голубцова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.