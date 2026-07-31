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Нижегородцы в среднем зарабатывают почти 85 тысяч рублей

В регионе зафиксировано увеличение доходов граждан.

Источник: Живем в Нижнем

К маю 2026 года средняя начисленная зарплата жителей Нижегородской области достигла 84 821 рубля. Это на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщили в Росстате.

По данным экспертов, в последнем весеннем месяце среднемесячный доход жителей региона составил 88 164 рубля рублей, что также превышает зарплаты аналогичного месяца 2025 года.

Среди субъектов ПФО Нижегородская область продолжает оставаться в средней группе по уровню зарплат. Самые большие доходы зафиксированы в Татарстане, Пермском крае и Удмуртии.

Ранее мы писали, что 75% жителей Нижнего Новгорода никогда не опаздывают на работу.