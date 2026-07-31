Нижегородцы в среднем зарабатывают почти 85 тысяч рублей

К маю 2026 года средняя начисленная зарплата жителей Нижегородской области достигла 84 821 рубля. Это на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщили в Росстате.
По данным экспертов, в последнем весеннем месяце среднемесячный доход жителей региона составил 88 164 рубля рублей, что также превышает зарплаты аналогичного месяца 2025 года.
Среди субъектов ПФО Нижегородская область продолжает оставаться в средней группе по уровню зарплат. Самые большие доходы зафиксированы в Татарстане, Пермском крае и Удмуртии.
Ранее мы писали, что 75% жителей Нижнего Новгорода никогда не опаздывают на работу.