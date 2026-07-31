Хабаровские баскетболисты обыграли москвичей на Всероссийской Универсиаде

— Наша команда в непростой и очень интересной игре с главным фаворитом Универсиады — сборной Москвы — подарила болельщикам Хабаровского края незабываемые эмоции. Эта победа ещё раз доказала, что наши дальневосточные парни могут и умеют конкурировать с сильными командами из западных регионов страны. Впереди в группе ещё две игры — с соперниками из Свердловской области и Красноярского края. Смотрим, болеем, переживаем, — сказал Михаил Мезенцев.