Хотят ли женщины говорить о следующем ребенке сразу после потери?

«Как это будет на самом деле — никто не знает, но догадываться мы можем», — говорит другая. После такого горя ты просто хочешь быстрее уйти из больницы и оказаться дома. Меньше всего на свете в такие моменты нужны формальные беседы с психологом — а в том, что они будут именно формальными, уверено абсолютное большинство моих собеседниц, да и я сама в том числе. Все-таки решение обратиться за помощью к профессионалу должно созреть, на это нужно время и психологическая готовность, не говоря уже о готовности физической. Беременность, прервавшаяся даже на ранних сроках, не говоря уж о поздних, — это огромная гормональная буря для всего организма. И почему депутаты вспомнили именно о такой группе женщин? Почему, например, не подумали о предоставлении бесплатных консультаций молодым матерям — вот кому действительно пригодилась бы помощь этих дорогостоящих специалистов?