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В Ростове-на-Дону загорелось здание Росреестра

ГУ МЧС: в Ростове-на-Дону загорелось здание Росреестра.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл — РИА Новости. Здание Росреестра загорелось в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

«На месте работают 59 человек, 21 единица техники. Обстановка уточняется», — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о пожаре в здании Росреестра.

Причину пожара установят дознаватели ведомства после ликвидации пожара.

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