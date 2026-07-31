В Ростове-на-Дону загорелось здание Росреестра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл — РИА Новости. Здание Росреестра загорелось в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
«На месте работают 59 человек, 21 единица техники. Обстановка уточняется», — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о пожаре в здании Росреестра.
Причину пожара установят дознаватели ведомства после ликвидации пожара.
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