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Мигрантам запретили работать в культуре и спорте в Красноярском крае

Решение направлено на регулирование рынка труда.

Губернатор Красноярского края дополнил указ о запрете на работу иностранцев по патентам.

С 2027 года в список запрещённых сфер вошли азартные игры, библиотеки, архивы, музеи и другие учреждения культуры, творческая деятельность, организация развлечений, спорт и отдых, социальные услуги, а также деятельность домашних хозяйств с наёмными работниками.

Ранее мигрантам уже запретили работать в парикмахерских, салонах красоты, образовании, производстве транспорта, общепите, доставке и деревообработке.

Ограничения вводились в 2025 году, продлевались на 2026-й и теперь расширены на 2027 год. Решение направлено на регулирование рынка труда и защиту интересов местных жителей. Власти намерены и дальше контролировать занятость в регионе.

Ранее мы сообщали, что 42 мигранта выдворят из Красноярского края за нарушение закона.