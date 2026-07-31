Мигрантам запретили работать в культуре и спорте в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края дополнил указ о запрете на работу иностранцев по патентам.
С 2027 года в список запрещённых сфер вошли азартные игры, библиотеки, архивы, музеи и другие учреждения культуры, творческая деятельность, организация развлечений, спорт и отдых, социальные услуги, а также деятельность домашних хозяйств с наёмными работниками.
Ранее мигрантам уже запретили работать в парикмахерских, салонах красоты, образовании, производстве транспорта, общепите, доставке и деревообработке.
Ограничения вводились в 2025 году, продлевались на 2026-й и теперь расширены на 2027 год. Решение направлено на регулирование рынка труда и защиту интересов местных жителей. Власти намерены и дальше контролировать занятость в регионе.
Ранее мы сообщали, что 42 мигранта выдворят из Красноярского края за нарушение закона.