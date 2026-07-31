Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоянку у камня Поныш на Чусовой временно закрыли из-за угрозы обрушения

Специалисты обнаружили на вершине скалы крупные трещины.

Источник: Комсомольская правда

ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» предупредило туристов о временных ограничениях на маршруте по реке Чусовой — на участке от поселка Усть-Койва до города Чусового.

Для безопасности посетителей закрыта стоянка у камня Поныш. Туристам и организаторам сплавов рекомендуют заранее учитывать это при планировании маршрутов.

Специалисты обнаружили на вершине скалы крупные трещины. Они говорят о том, что порода постепенно разрушается, и существует риск падения большого фрагмента скалы.

Камень Поныш находится на правом берегу одноименной реки, в месте ее впадения в Чусовую.

Туристам запрещено причаливать к берегу рядом с камнем Поныш, а также подходить к основанию скалы и находиться под нависающими выступами.

Использование оборудованной стоянки временно приостановлено. С 30 июля 2026 года на территории установлены сигнальные ленты и предупреждающие таблички об опасности камнепада.

В дирекции напоминают, что разрушение скальных пород — естественный природный процесс, который может произойти в любой момент. Поэтому туристов просят не рисковать своей жизнью и соблюдать ограничения.

После проведения инженерно-геологического обследования специалисты оценят уровень опасности и перенесут стоянку в безопасное место. Открытие новой площадки будет объявлено дополнительно.