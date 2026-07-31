Красноярцев приглашают на большой этнический праздник

Проект «Яркие берега» познакомит красноярцев с культурой Севера, большой этнический праздник пройдет 1 августа с 16:00 до 21:00 на Центральной набережной.
В мэрии рассказали, что локации в этот день отразят уникальную историю и характер северян. Гости примут участие в танце Хэйро, послушают звуки варгана и бубна, попробуют себя в горловом пении. На специальной выставке представят национальные костюмы, головные уборы, чум. Все желающие смогут сделать фото.
Активные горожане попробуют свои силы в национальном виде спорта — северном многоборье. Их ждут прыжки через нарты, бросание маута на хорей (главная цель — накинуть веревку на вертикальный шест), перетягивание палки.
Для творческих красноярцев проведут мастер-класс по созданию тряпичной куклы «Северная берегиня» — древнего символа защиты семьи и домашнего очага. Участники освоят старинную бесшовную технику создания куклы из ярких лоскутов ткани, символизирующих северное сияние.
Можно будет изготовить поделки из цветного фетра с украшениями из бусин и меха, амулеты и брелоки, магниты, а также сделать уникальные аппликации в 3D технике. Многочисленные викторины и книжная выставка погрузят гостей в историю и литературу народов.
На главной сцене выступит эвенкийская вокалистка Дэги. В ее творчестве тесно переплетаются звуки природы, голоса птиц, предание предков и сюжеты из жизни родной Эвенкии. После с программой выйдет виртуоз игры на варгане Ултан Кай. На протяжении всего дня будут звучать традиционные северные мотивы в современной обработке.
Между творческими номерами покажут дефиле в одеждах от мастериц. В 20:30 все желающие смогут присоединиться к самому главному танцу — Хэйро, который приветствует восходящее солнце после долгой полярной ночи.
За анонсами программ можно следить в социальной сети проекта «Яркие берега» во «ВКонтакте» и мессенджере «Макс».
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