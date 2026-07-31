В Ростовской области ребенок пострадал из-за упавших обломков БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл — РИА Новости. Ребенок пострадал в хуторе Рогожкино Ростовской области после падения обломков БПЛА в частный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребенок. Он доставлен в больницу, медики оказывают необходимую помощь», — написал он на платформе «Макс».
Это произошло в результате падения обломков БПЛА в частный дом, уточнил губернатор.
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