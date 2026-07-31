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В Ростовской области ребенок пострадал из-за упавших обломков БПЛА

В хуторе Рогожкино ребенок пострадал из-за упавших обломков БПЛА.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл — РИА Новости. Ребенок пострадал в хуторе Рогожкино Ростовской области после падения обломков БПЛА в частный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Азовском районе в хуторе Рогожкино пострадал ребенок. Он доставлен в больницу, медики оказывают необходимую помощь», — написал он на платформе «Макс».

Это произошло в результате падения обломков БПЛА в частный дом, уточнил губернатор.

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