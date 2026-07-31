Исследование показало, что обезьяны могут заботиться о животных других видов

По словам исследователей, межвидовые отношения в дикой природе, как правило, имеют утилитарный характер. К примеру, рыбы объединяются в смешанные косяки для повышения выживаемости, а страусы и зебры находятся рядом для своевременного обнаружения хищников. При этом взаимодействие приматов с другими животными часто не дает им очевидных преимуществ. Тот факт, что обезьяны могут спать или играть рядом с иными существами, свидетельствует о древних эволюционных истоках врожденного любопытства и дружелюбия.