Исследование показало, что обезьяны могут заботиться о животных других видов

Ученые Оксфордского университета установили, что люди — не единственные гоминиды, способные на дружеские отношения с представителями других биологических видов. О выводах антропологов 30 июля сообщил журнал Popular Science.
В ходе работы специалисты проанализировали 303 задокументированных случая межвидовых контактов, описанных в научных публикациях и средствах массовой информации. Среди зафиксированных примеров — серые лангуры на Шри-Ланке, которые гладят белок, и курносые обезьяны в Китае, играющие с домашними свиньями. Также в Бразилии наблюдали, как капуцины на протяжении нескольких месяцев заботились о детеныше игрунки.
Эти случаи могут представлять собой те самые эволюционные кирпичики, из которых со временем возникло чувство привязанности между человеком и животным.
Как отметил Грутер, собранные сведения позволяют по-новому взглянуть на развитие эмпатии и поведенческой гибкости. Ученый обратил внимание, что многие приматы демонстрируют любопытство, терпимость и даже проявления заботы по отношению к особям других видов.
По словам исследователей, межвидовые отношения в дикой природе, как правило, имеют утилитарный характер. К примеру, рыбы объединяются в смешанные косяки для повышения выживаемости, а страусы и зебры находятся рядом для своевременного обнаружения хищников. При этом взаимодействие приматов с другими животными часто не дает им очевидных преимуществ. Тот факт, что обезьяны могут спать или играть рядом с иными существами, свидетельствует о древних эволюционных истоках врожденного любопытства и дружелюбия.
Авторы работы предполагают, что дальнейшее изучение позитивных межвидовых контактов поспособствует улучшению условий содержания животных в зоопарках и заповедниках. Грутер, однако, предостерег от отождествления поведения обезьян с полноценным содержанием домашних питомцев, свойственным человеку. Тем не менее подобные черты могли возникнуть за миллионы лет до появления Homo sapiens.
В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences 30 июля была опубликована статья о сходстве когнитивных процессов у людей и обезьян. Результаты экспериментов показали, что макаки-резусы и павианы-анубисы способны соотносить двумерные фигуры, опираясь не только на внешнее сходство, но и на общие признаки формы. Согласно выводам ученых, отдельные основы геометрического мышления могли появиться еще у общего предка человека и прочих приматов.