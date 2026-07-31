Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80,5 тысячи рублей

В мае показатель достиг максимального значения — 83 272,3 рубля, увеличившись по сравнению с маем прошлого года на 12,1%. Реальный размер заработной платы (с поправкой на инфляцию) за пять месяцев вырос на 8,2%, а в мае — на 7,5%.