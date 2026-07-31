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Более шести тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей

Чаще всего клещи нападали на людей на придомовых территориях и садовых участках.

6056 обращений уже поступило в медицинские организации по поводу присасывания клещей, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

«Количество обратившихся (за истекший период года) на 13% меньше среднемноголетнего уровня», — рассказали в ведомстве.

Больше всего обращений было зарегистрировано на Бору, Дзержинске, а также в Ветлужском, Павловском округах. Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях, на садово-огородных участках и в лесах, меньше — в парках и скверах.

Зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двенадцатилетнего ребенка.

«Случаи инфицирования произошли в связи с нападением клещей в Городецком, Варнавинском, Ветлужском, Чкаловском округах, а также в Иркутской области. Все заболевшие за медицинской помощью для проведения экстренной профилактики не обращались», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Зарегистрировано 49 случаев клещевого боррелиоза среди взрослого населения. Инфицирование произошло в 96% случаев на территории области. Диагноз подтвержден лабораторно у всех заболевших.

Ранее сообщалось, что сомнительную молочную продукцию выявили в нижегородских соцучреждениях.

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