Более шести тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей

6056 обращений уже поступило в медицинские организации по поводу присасывания клещей, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
«Количество обратившихся (за истекший период года) на 13% меньше среднемноголетнего уровня», — рассказали в ведомстве.
Больше всего обращений было зарегистрировано на Бору, Дзержинске, а также в Ветлужском, Павловском округах. Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях, на садово-огородных участках и в лесах, меньше — в парках и скверах.
Зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двенадцатилетнего ребенка.
«Случаи инфицирования произошли в связи с нападением клещей в Городецком, Варнавинском, Ветлужском, Чкаловском округах, а также в Иркутской области. Все заболевшие за медицинской помощью для проведения экстренной профилактики не обращались», — объяснили в Роспотребнадзоре.
Зарегистрировано 49 случаев клещевого боррелиоза среди взрослого населения. Инфицирование произошло в 96% случаев на территории области. Диагноз подтвержден лабораторно у всех заболевших.
Ранее сообщалось, что сомнительную молочную продукцию выявили в нижегородских соцучреждениях.