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Жителям пострадавших от удара БПЛА домов пообещали компенсацию

Волгоградцам, чье имущество пострадало во время ночной атаки ВСУ, пообещали выплатить компенсации.

Волгоградцам, чье имущество пострадало во время ночной атаки ВСУ, пообещали выплатить компенсации.

— Как только в Тракторозаводском районе завершили работу оперативные службы, муниципалитет приступил к поквартирному обследованию домов, в которых выбило стекла: выполняются замеры оконных проемов. Также сотрудники администрации проводят работу по вопросам выплат горожанам, у которых пострадало имущество, — заявили в мэрии.

Согласно подписанному губернатором Андреем Бочаровым постановлению в случае частичной потери имущества волгоградцы могут рассчитывать на выплату в размере 78375 рублей, за полностью утраченное имущество — 156750 рублей на человека.

Финансовую помощь получат и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В случае утраты имущества им обещают перечислить 300 тысяч рублей.

Сегодня ночью Волгоград атаковали беспилотники ВСУ. Украинские дроны попали в склады Wildberries в Дзержинском районе и ударили по промышленному предприятию топливо-энергетического комплекса на юге города. Кроме этого, пострадали многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный — в Красноармейском. В больницы города после налета БПЛА доставлены пятеро волгоградцев. Подробнее обо всем рассказали в отдельном материале.

После ночного ЧП в школе № 1 открыли пункт временного размещения. Для жителей домов на севере Волгограда подготовили спальные места и горячее питание.

Фото Геннадия Гуляева.

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