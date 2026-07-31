Нижегородцам озвучили ключеые изменения с 1 августа

С 1 августа вступают в силу несколько важных изменений. Нижегородцам озвучили ключевые перемены, которые затронут разные сферы их жизни.
Изменения затронут пенсии. СФР автоматически пересчитает страховые пенсии для работавших в 2025 году пенсионеров (по старости и инвалидности). Прибавка зависит от зарплаты и не превысит трёх пенсионных коэффициентов. Также вырастут пенсии по потере кормильца при поступлении неучтённых средств на счёт умершего. Накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%, срочные выплаты — на 19,32% (это затронет свыше 133 тысяч человек).
Также теперь документы будут автоматически поступать в личный кабинет на Госуслугах (исключение — граждане, отказавшиеся от такого способа получения).
Изменения коснулись и гражданской амнистии. Её продлили до 1 сентября 2031 года. Оформить в упрощённом порядке можно капитальные гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года и не признанные самовольной постройкой.
С 1 августа также обязательной станет маркировка готовых и консервированных мясных продуктов, паштетов, кулинарных изделий и мясной продукции для детского питания. Проверить товары можно через приложение «Честный знак».
Ранее закон о штрафах за продажу вейпов приняли в Нижегородской области.