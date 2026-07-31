Нижегородцам озвучили ключеые изменения с 1 августа

Изменения затронут пенсии. СФР автоматически пересчитает страховые пенсии для работавших в 2025 году пенсионеров (по старости и инвалидности). Прибавка зависит от зарплаты и не превысит трёх пенсионных коэффициентов. Также вырастут пенсии по потере кормильца при поступлении неучтённых средств на счёт умершего. Накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%, срочные выплаты — на 19,32% (это затронет свыше 133 тысяч человек).