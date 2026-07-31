Рыбы найдут ответ на давний вопрос, а Девы откажутся от старого сценария: таро-расклад на пятницу, 31 июля

Рыбы смогут разобраться в ситуации, которая долго оставалась без ясного ответа, а Девы поймут, что прежний подход больше не помогает и потребует изменений. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 31 июля, для всех знаков зодиака*.