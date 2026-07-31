Рыбы найдут ответ на давний вопрос, а Девы откажутся от старого сценария: таро-расклад на пятницу, 31 июля

Рыбы смогут разобраться в ситуации, которая долго оставалась без ясного ответа, а Девы поймут, что прежний подход больше не помогает и потребует изменений. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 31 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает неожиданное развитие событий: встречу или разговор, который изменит настроение в отношениях. Профессиональная сфера (Король Кубков): говорит о ситуации, где дипломатия и умение договариваться окажутся важнее жёсткости. Здоровье (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на необходимость отпустить накопившееся напряжение и перестать игнорировать усталость.
Телец.
Любовь (Королева Жезлов): символизирует момент, когда ваша привлекательность окажется особенно заметной для окружающих. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о необходимости внимательнее относиться к чужим словам и не раскрывать все планы раньше времени. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Близнецы.
Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на необходимость заново обсудить правила отношений и ожидания друг от друга. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает решение, которое поможет выйти из запутанной рабочей ситуации. Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.
Рак.
Любовь (Шестёрка Кубков): обещает возвращение к воспоминаниям, человеку из прошлого или разговору, который когда-то не был завершён. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): говорит о конкуренции, которая заставит проявить свои сильные стороны. Здоровье (Король Пентаклей): символизирует стабильное состояние при соблюдении привычного режима.
Лев.
Любовь (Влюблённые перевёрнутая): предрекает ситуацию, где придётся разобраться в собственных желаниях и перестать делать выбор под чужим влиянием. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на работу, где именно внимание к деталям принесёт лучший результат. Здоровье (Звезда): говорит о восстановлении после напряжённого периода.
Дева.
Любовь (Колесо Фортуны): символизирует неожиданное событие, которое способно изменить привычный сценарий отношений. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предупреждает о ситуации, где не стоит пытаться контролировать всё сразу — часть планов потребует пересмотра. Здоровье (Императрица): указывает на хороший период для заботы о себе, восстановления режима и возвращения полезных привычек.
Весы.
Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалениях из-за прошлого, но также напоминает о возможности увидеть новые перспективы. Профессиональная сфера (Иерофант): предрекает обучение, получение совета или поддержку человека с большим опытом. Здоровье (Рыцарь Жезлов): предупреждает о риске потратить слишком много энергии из-за чрезмерной активности.
Скорпион.
Любовь (Луна): указывает на чувства, которые пока скрыты, или ситуацию, где не вся информация находится на поверхности. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): обещает результат, который позволит почувствовать большую самостоятельность и уверенность. Здоровье (Паж Кубков перевёрнутая): говорит о повышенной эмоциональной чувствительности и необходимости беречь внутреннее равновесие.
Стрелец.
Любовь (Справедливость): предрекает разговор, после которого отношения станут более понятными и честными. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): символизирует освобождение от условий или обязанностей, которые давно мешали развитию. Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на постепенный выход из периода усталости и возвращение к привычному ритму.
Козерог.
Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление, признание или начало истории с новым чувством. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о большом количестве задач, среди которых важно научиться выделять главное. Здоровье (Отшельник): предрекает период, когда организму потребуется больше отдыха и восстановления.
Водолей.
Любовь (Башня перевёрнутая): указывает на возможность избежать серьёзного конфликта, если вовремя поговорить о проблеме. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует стабильность, поддержку и практичный подход к рабочим вопросам. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Рыбы.
Любовь (Верховная Жрица): говорит о тайном знании, скрытых чувствах или неожиданном понимании истинных намерений другого человека. Профессиональная сфера (Суд перевёрнутая): указывает на возвращение к старой задаче. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует восстановление через отдых и приятное общение.