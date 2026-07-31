Сроки завершения печати новых учебников по истории края перенесли на конец октября

Калининградский областной институт развития образования вновь перенес сроки исполнения контракта по печатанию новых учебников истории края для 5−7 классов школ. Это следует из информации, опубликованной в карточке контракта на сайте госзакупок.
Планировалось, что учебники будут отпечатаны до 31 мая, затем срок исполнения контракта перенесли на 31 июля, на этот раз — на 31 октября 2026 года.
Скандал вокруг новых учебников для калининградских школ разгорелся в феврале 2026 года. PDF-версии учебных пособий (авторы: Г. В. Кретинин, К. Б. Петунин, М. В. Филёв) были размещены на сайте госзакупок. После их изучения известный калининградский историк Альберт Адылов обнаружил в них ошибки и через соцсети обратился к министру образования региона Светлане Трусеневой с просьбой «остановить это безумие». «Время, чтобы написать качественный текст, по-моему, ещё есть», — написал он.
Адылов в своих соцсетях сделал серию публикаций, в которых указал на ошибки в учебниках. После этого сроки печатания тиража были перенесены. В министерстве образования на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что материалы учебника проходили редактуру и согласование на федеральном уровне. Минобр также направил запрос научному историческому сообществу БФУ имени И. Канта для получения комментариев по тезисам, о которых писал Адылов.
В марте соавтор учебника, исполнительный директор регионального отделения РВИО Константин Петунин, отвечая на вопрос «Нового Калининграда», признал, что в предварительной версии учебника действительно были ошибки. Однако значительная их часть не попадёт в финальную версию пособия, заверил он.
В апреле родители школьников сообщили, что обучение в рамках нового курса в школах уже началось, но идёт без бумажных учебных пособий. В министерстве образования пояснили, что модуль носит пропедевтический (предварительный, вводный — прим. «Нового Калининграда») характер. Там также отметили, что проводится предпечатная доработка макетов учебников, и при реализации курса в школах используются электронные версии, которые размещены на сайте КОИРО в разделе «Методическая копилка».
Адылов, изучив выложенные на сайте версии, пришел к выводу, что часть ошибок была исправлена на основании его критических замечаний. Комментируя исправления в целом, историк заметил, что они были сделаны произвольно. По его мнению, в некоторых ситуациях после правки стало хуже, в тексте отсутствуют важные ключевые сюжеты связи региона с Россией.
Напомним, о начале работы над новым учебником правительство Калининградской области сообщало еще в 2021 году. Планировалось, что он поступит в школы к 1 сентября 2023 года. Однако работа затянулась. Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании Заксобрания 19 ноября 2025 года, макет издания уже согласован на федеральном уровне, планировалось выпустить его в 2026 году к 80-летию области.
Аукцион на оказание услуг по печатанию учебников и методического пособия Калининградский областной Институт развития образования провёл в начале февраля. Цена контракта составила 5,389 млн рублей. По настоящее время информация о подрядчике не опубликована.