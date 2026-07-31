Сроки завершения печати новых учебников по истории края перенесли на конец октября

Скандал вокруг новых учебников для калининградских школ разгорелся в феврале 2026 года. PDF-версии учебных пособий (авторы: Г. В. Кретинин, К. Б. Петунин, М. В. Филёв) были размещены на сайте госзакупок. После их изучения известный калининградский историк Альберт Адылов обнаружил в них ошибки и через соцсети обратился к министру образования региона Светлане Трусеневой с просьбой «остановить это безумие». «Время, чтобы написать качественный текст, по-моему, ещё есть», — написал он.