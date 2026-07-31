В Кузбассе компания друзей прокатилась на самодельном кабриолете

В Белово Кемеровской области водитель-бесправник усадил в свою «десятку», переделанную под кабриолет, шестерых пассажиров. Как пишет сайт VSE42.Ru, опасные покатушки по улицам города заметили местные жители — они сняли необычную машину на камеру телефона, после чего видео появилось в социальных сетях.