СМИ: КНДР назвала конфликт на Корейском полуострове вопросом времени

Напомним, 31 июля в Японии приступило к работе новое Национальное разведывательное бюро. Структуру создали по инициативе премьер-министра Санаэ Такаити. Ранее The New York Times писала, что это первая централизованная разведслужба страны со времен окончания Второй мировой войны. Бюро сформировали на фоне угроз со стороны Китая, России и КНДР.