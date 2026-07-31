СМИ: КНДР назвала конфликт на Корейском полуострове вопросом времени

Американское присутствие в Японии, по версии авторов статьи, трансформируется в полноценное «военное командование». Вашингтон готовит Силы самообороны Японии к боевым действиям, подчеркивается в публикации.
Напомним, 31 июля в Японии приступило к работе новое Национальное разведывательное бюро. Структуру создали по инициативе премьер-министра Санаэ Такаити. Ранее The New York Times писала, что это первая централизованная разведслужба страны со времен окончания Второй мировой войны. Бюро сформировали на фоне угроз со стороны Китая, России и КНДР.
В июне министры обороны Республики Корея и Японии Ан Гю Бэк и Синдзиро Коидзуми провели переговоры в Сеуле. По их итогам стороны выпустили совместное заявление, подтвердив приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
При этом укрепление ядерного арсенала остается приоритетом для руководства КНДР. Заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон 27 июля заявила, что эти силы продолжат модернизироваться и сохранят статус главной гарантии безопасности государства.
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