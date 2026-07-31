Что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья»

По традиции, в названный день ходят в церковь и молятся святому. Чаще всего у него просили помощи в учебе и работе, здоровья родным и детям, семейного благополучия. Также в Ильин день собирались за семейными ужинами, угощая друг друга мясными блюдами. А еще 2 августа считается удачным как для свадеб, так и для венчаний.