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Что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья»

В Беларуси православные празднуют Ильин день: «Пришел Илья, принес гнилья».

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 августа вспоминает пророка Илию. У праздника есть сразу нескоклько названий: Илья Грозный, Илья Громовник. В некоторых регионах Беларуси в названный день говорят так: «Пришел Илья, принес гнилья». Это связано с тем, что 2 августа всегда идет дождь.

Что нельзя делать 2 августа.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, так как можно вызвать боли в суставах и спине. Не рекомендуется купаться в водоемах, а также ходить на рыбалку. Считалось, что можно утонуть. Кроме того, нельзя смотреть на собственную тень. Подобным можно спровоцировать проблемы со здоровьем.

Что можно делать 2 августа.

По традиции, в названный день ходят в церковь и молятся святому. Чаще всего у него просили помощи в учебе и работе, здоровья родным и детям, семейного благополучия. Также в Ильин день собирались за семейными ужинами, угощая друг друга мясными блюдами. А еще 2 августа считается удачным как для свадеб, так и для венчаний.

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