Что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья»

Православная церковь 2 августа вспоминает пророка Илию. У праздника есть сразу нескоклько названий: Илья Грозный, Илья Громовник. В некоторых регионах Беларуси в названный день говорят так: «Пришел Илья, принес гнилья». Это связано с тем, что 2 августа всегда идет дождь.
Что нельзя делать 2 августа.
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, так как можно вызвать боли в суставах и спине. Не рекомендуется купаться в водоемах, а также ходить на рыбалку. Считалось, что можно утонуть. Кроме того, нельзя смотреть на собственную тень. Подобным можно спровоцировать проблемы со здоровьем.
Что можно делать 2 августа.
По традиции, в названный день ходят в церковь и молятся святому. Чаще всего у него просили помощи в учебе и работе, здоровья родным и детям, семейного благополучия. Также в Ильин день собирались за семейными ужинами, угощая друг друга мясными блюдами. А еще 2 августа считается удачным как для свадеб, так и для венчаний.
Кстати, синоптики предупредили про жару до +36 в Беларуси в начале августа 2026.
Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске на август 2026: список адресов, даты отключения.
А еще белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором.