«ОТАМУРА» снова превратит улицы Хабаровска в сцену под открытым небом

«ОТАМУРА» позиционируется как единственный фестиваль уличного искусства такого формата на Дальнем Востоке. Его особенность — в том, что спектакли и другие произведения создаются непосредственно в городской среде. Артисты используют в качестве декораций реальные улицы и площади, обращаются к истории и природным особенностям Хабаровска и взаимодействуют со зрителями и жителями города.