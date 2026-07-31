«ОТАМУРА» снова превратит улицы Хабаровска в сцену под открытым небом

В Хабаровске с 11 по 15 сентября пройдет второй Дальневосточный фестиваль уличного искусства «ОТАМУРА». Городские пространства на несколько дней превратятся в театральные и художественные площадки, а все мероприятия фестиваля будут бесплатными.
Спектакли, перформансы, музыкальные проекты, инсталляции и художественные эксперименты представят на набережной адмирала Невельского, площади имени Ленина, площади Славы и в Хабаровском дендрарии.
«ОТАМУРА» позиционируется как единственный фестиваль уличного искусства такого формата на Дальнем Востоке. Его особенность — в том, что спектакли и другие произведения создаются непосредственно в городской среде. Артисты используют в качестве декораций реальные улицы и площади, обращаются к истории и природным особенностям Хабаровска и взаимодействуют со зрителями и жителями города.
В этом году участниками фестиваля станут хабаровские театральные коллективы, художники, музыканты, танцовщики и перформеры. Организаторы обещают работы, которые существуют только в конкретном месте и конкретный момент.
Фестиваль пройдет при поддержке правительства Хабаровского края. Организатором выступает краевой ТЮЗ при партнерской поддержке АНО «Артсерватория».
Все события «ОТАМУРЫ» бесплатны.