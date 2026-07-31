В Омске впервые прошла межрегиональная лаборатория композиторского искусства

— В этом году мы впервые объединили лучших выпускников музыкальных мастерских из четырех регионов в Омской области. Здесь сильная музыкальная школа, опытные педагоги и профессиональная среда, которая помогает талантливым детям расти. Уже в конце августа мы продолжим эту работу на конференции «Музыкальная педагогика» в Ханты-Мансийске, где преподаватели из семи регионов страны познакомятся с новыми методиками и смогут применять их в работе со своими учениками, — подчеркнула Ярина Сугакова.