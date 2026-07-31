В Омске впервые прошла межрегиональная лаборатория композиторского искусства

Межрегиональная лаборатория композиторского искусства Музыкальной мастерской Юрия Розума впервые объединила в Омске молодых исполнителей из четырех регионов России в возрасте от 13 до 20 лет. Это образовательный проект, где учащиеся музыкальных школ сочиняют собственные произведения, развивают творческое мышление, импровизацию и навыки публичных выступлений. Проведение лаборатории поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
В Омск приехали пианисты, скрипачи, гитаристы, ударники, вокалисты, баянисты и ребята, которые владеют сразу несколькими инструментами. Среди них — омский мультиинструменталист Семен Члегов, завоевавший серебро в номинации «Композитор популярной музыки» на Национальном чемпионате ArtMasters Junior. Многие участники уже становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, однако для большинства это был первый опыт создания собственной музыки.
Наставниками лаборатории стали музыковед и композитор Ярослав Тимофеев, а также режиссер и тренер по публичным выступлениям Анна Зуммер. В течение недели ребята осваивали основы музыкальной композиции, работали с импровизацией, искали собственный творческий почерк и учились рассказывать о своих произведениях со сцены. Занятия проходили индивидуально и в небольших группах, поэтому каждый получил персональные рекомендации и смог доработать собственную музыкальную идею.
— Сильная культурная среда начинается с образования. Поэтому в Омской области мы уделяем большое внимание развитию музыкальных школ, поддержке педагогов и созданию новых возможностей для талантливых детей. Именно такие проекты, как лаборатория композиторского искусства Музыкальной мастерской Юрия Розума, помогают развивать музыкальное образование и открывают новые имена. И конечно, они укрепляют статус Омска как Культурной столицы России 2026 года, — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
В Омске Музыкальная мастерская Юрия Розума реализуется при поддержке Омского НПЗ. С 2018 года ее участниками стали более 1500 учеников и преподавателей детских школ искусств Омской области. Педагоги региона также являются постоянными участниками конференции «Музыкальная педагогика».
По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» Ярины Сугаковой, лаборатория композиторского искусства — это формат, который компания развивает уже несколько лет.
— В этом году мы впервые объединили лучших выпускников музыкальных мастерских из четырех регионов в Омской области. Здесь сильная музыкальная школа, опытные педагоги и профессиональная среда, которая помогает талантливым детям расти. Уже в конце августа мы продолжим эту работу на конференции «Музыкальная педагогика» в Ханты-Мансийске, где преподаватели из семи регионов страны познакомятся с новыми методиками и смогут применять их в работе со своими учениками, — подчеркнула Ярина Сугакова.