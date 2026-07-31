Директора тамбовского «Олимпа» обвинили в налоговом преступлении на 23 млн

По данным Rusprofile, в Тамбовской области сейчас действуют семь ООО «Олимп». Под критерии, указанные прокуратурой, подходит фирма, зарегистрированная в 2006 году и занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором предприятия с 2015 года является Роман Куприянов. Он же с 2020-го выступает единственным собственником компании.