В Липецке 20 лет колонии дали организатору убийств москвичей ради их квартир

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что Липецкий облсуд рассматривает дело пятерых «черных риелторов», среди которых бывший сотрудник УФСИН Олег Сбродов, его супруга Ирина Булычева и его сын Илья, а также нотариус Павел Андреев и юрист Олег Мещеряков. По версии следствия, в течение восьми лет они отобрали у одиноких граждан квартиры общей стоимостью 14 млн руб. Сбродов-старший также может быть причастен к гибели как минимум семи человек от алкогольной интоксикации.