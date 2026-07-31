Улица Шевченко — с нее началась история Хабаровска

Портал «Губерния Онлайн» запустил новый проект — онлайн-путеводитель по Хабаровску. Мы проведем виртуальные экскурсии по всем интересным и красивым местам краевой столицы, а также расскажем об истории тех зданий и других сооружений, которыми Хабаровск может по праву гордиться. Ранее мы показали две центральные улицы и две главные площади краевой столицы, а в сегодняшнем обзоре речь пойдет о самой первой улице города, с которой и началась его история. Это, конечно же, улица Шевченко. Впрочем, свое нынешнее название она получила не сразу. Изначально эта улица называлась Береговой, так как она проходила недалеко от берега Амура, а в 1873 году ее переименовали в Алексеевскую в честь приезда в Хабаровку великого князя Алексея Романова. А улицей Шевченко она стала в 1921 году — ее так назвали в честь 60-летия со дня смерти украинского поэта Тараса Шевченко по инициативе жителей города. С тех пор эта улица больше своего названия не меняла. Вообще, без преувеличения можно сказать, что именно с этой небольшой улицы и началась история военного поста Хабаровки, который в будущем стал городом Хабаровском. Дело в том, что первостроители прибыли в это место по Амуру и высадились на берег в районе нынешнего центрального пляжа, в связи с чем строительство нового населенного пункта началось от Амура. И эта улица стала первой в Хабаровке именно потому, что находилась ближе всего к реке и к будущему городскому саду, раскинувшемуся на холмистом берегу Амура. Соответственно, изначально именно эта улица считалась самой центральной и красивой в Хабаровке, и поэтому именно на ней строили первые каменные дома в городе, и именно здесь размещались ключевые административные здания. Так, на улице Шевченко (которая в тот момент была Алексеевской) в конце 19 и в начале 20 века появились дом генерал-губернатора Приамурья, городское казначейство, здание Госбанка, «инвалидный домик», офицерское собрание, краеведческий музей, торговый дом Иннокентия Эмери, а также два жилых дома, принадлежавших купцам Плюснину и Богданову. Собственно, все эти здания в той или иной мере сохранились на этой улице до сих пор и по праву считаются архитектурным украшением Хабаровска. К слову, то же самое можно сказать и про саму улицу, которая в 2000-ых годах была комплексно благоустроена. И хотя улица Шевченко уже давно не считается главной в Хабаровске, уступив этот статус улице Муравьева-Амурского, но ее точно можно назвать одной из самых красивых, благоустроенных и богатых на исторические здания улиц в краевой столице. Тем более, что находится она в замечательном месте — рядом с краевым парком, Комсомольской площадью, парковой зоной стадиона имени Ленина, набережной Амура, центральной улицей Хабаровска и двумя городскими бульварами. И начать онлайн-прогулку по этой замечательной улице хочется там, где она заканчивается, а именно на парковке перед входом в парковую зону стадиона имени Ленина. Стоя спиной к воротам парка, слева мы видим сквер с тремя советскими фонтанами. Долгие годы эти фонтаны не работали, а сам сквер был заброшен, но несколько лет назад их починили, а территорию огородили и присоединили к располагающейся по соседству гостинице «Интурист». А справа находится платный общественный туалет, построенный в 2000-ых годах. Далее, двигаясь по улице Шевченко в сторону Комсомольской площади, слева мы видим четырехэтажное здание, построенное в стиле конструктивизма в 1928 году. Изначально это был жилой дом, в котором в те годы проживали многие известные в городе люди, а сейчас в этом здании работает Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура. С правой стороны виднеется один из входов в краевой парк имени графа Н. Н. Муравьева-Амурского и выставка «Артиллерийская батарея 19 века», состоящая из восьми орудий. Продолжая прогулку вверх по улице Шевченко мы видим с левой стороны новый сквер, в котором в мае 2008 года был установлен памятник капитану Якову Дьяченко — основателю Хабаровска. Сделано это было в честь 150-летия города, которое масштабно отмечалось 31 мая 2008 года. А за этим сквером и памятником виднеется высокое белоснежное здание гостиницы «Интурист». Оно было построено в 1977 году, а несколько лет назад в здании был сделан масштабный ремонт. С правой стороны улицы Шевченко мы видим красивое здание Хабаровского краеведческого музея имени Н. И. Гродекова. Первый, исторический, корпус этого здания был построен в 1896 году по поручению генерал-губернатора Приамурья Николая Гродекова (в связи с чем музей до сих пор назван в его честь). В 1975 году к нему пристроили второй корпус, разместив в нем панораму «Волочаевская битва», а в 2008 году был возведен новый корпус, в котором в наши дни размещается «Музей Амура». Там же сейчас находится и главный вход в музей. Затем, после перекрестка с переулком Арсеньева мы можем увидеть с левой стороны четырехэтажное офисное здание, построенное в 1954 году в стиле неоклассицизма. Сейчас в нем располагаются офисы различных компаний. А прямо напротив него, с правой стороны улицы Шевченко, виднеется здание Хабаровского краевого отделения Русского географического общества. Хотя изначально на этом месте в 1891 году был построен «инвалидный домик», в котором жили солдаты, охранявшие памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому, открытый в 1891 году. Изначально это здание было совсем небольшим и совершенно непохожим на свой нынешний вид. В 1894 году в нем открылась библиотека Приамурского отделения Русского географического общества, а позже к нему пристроили двухэтажный корпус. В 1936 году здание снова серьезно перестроили, сделав его двухэтажным и состоящим из трех корпусов, а в 1956 году, после еще одной реконструкции, это здание наконец получило свой нынешний красивый вид — с круглой башенкой и шпилем на крыше. Двигаясь дальше, слева мы видим прекрасное здание военно-исторического музея ВВО. Однако изначально в этом здании, построенном еще в 1907 году, размещалось местное отделение Госбанка. В 1930-ых годах в этом здании расположилась милиция, еще через 10 лет оно перешло на баланс военных, а с 1984 года в нем находится военно-исторический музей Восточного военного округа. Причем, музейные экспонаты находятся не только внутри двухэтажного здания, но и в его внутреннем дворе — там размещены образцы советской военной техники разных времен. А с правой стороны улицы Шевченко возвышается одно из самых красивых зданий Хабаровска — бывшее офицерское собрание. Его построили в 1884 году, и это одно из самых старых зданий, сохранившихся в городе до наших дней. В 1890 году в нем останавливался Антон Чехов во время своего путешествия на Сахалин, в годы Гражданской войны в нем по очереди размещались штабы японской и советской армий, а в 1926 году там состоялся 1-ый Дальневосточный краевой съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. В 1914—1916 году при участии австро-венгерских военнопленных, захваченных в ходе Первой мировой войны, здание серьезно перестроили и декорировали в стиле эклектики, после чего оно стало намного больше, чем было изначально, а на его крыше появился купол. В советские и постсоветские годы этот объект еще несколько раз перестраивался, пока в 2002 году не приобрел свой нынешний вид. Сегодня в правом крыле здания находится концертный зал Хабаровской краевой филармонии, а в его левом крыле располагается Дальневосточный художественный музей. Перейдя через переулок Дьяченко, с левой стороны мы видим спортивный комплекс СКА ВВО и здание ОДОРА. При этом изначально на этом месте еще в 1884—1885 годах было построено первое каменное здание города: дом генерал-губернатора Приамурья. Он был двухэтажным и совершенно не таким, каким сегодня является ОДОРА. К слову, именно в нем в 1917 году состоялся съезд, по итогам которого было провозглашено об установлении советской власти на всем Дальнем Востоке. Но позже это здание решили перестроить, разместив в нем Дом Красной Армии. Первая реконструкция была проведена в 1930 году, через несколько лет к нему пристроили театральный комплекс, а в 1956 году здание приобрело свой нынешний вид. С правой стороны, напротив ОДОРА и спортивного комплекса СКА ВВО, можно увидеть часть краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Чуть дальше, за зданием ОДОРА, с левой стороны мы видим сначала Соборную площадь, а за ней и Комсомольскую площадь с ее Градо-Хабаровским собором Успения Божьей матери, памятником Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке 1918−1922 годов и автопарковкой. А справа, напротив Комсомольской площади, построена полукруглая смотровая площадка, с которой открывается шикарный вид на Амур, краевой парк, набережную, сопки Хехцира и левый берег с островами. И по бокам от нее уходят две длинные лестницы на набережную имени адмирала Г. И. Невельского. Затем, пройдя через улицу Муравьева-Амурского, мы можем наблюдать слева красивое здание Амурского речного пароходства, перед центральным входом которого установлены два черных якоря. Надо сказать, что изначально это здание выглядело совсем не так красиво, как сейчас. Его построили в 1934 году в стиле конструктивизма, но в 1955 году к нему добавили четвертый этаж, а само здание перестроили в стиле неоклассицизма, добавив угловую башенку и шпиль. К слову, именно в этом месте, между зданием пароходства и второй лестницей, ведущей на набережную, в 1891 году была установлена первая Триумфальная арка в честь приезда в тогда еще Хабаровку цесаревича Николая Романова. Но после установления советской власти, в 1924 году, ее снесли и разобрали на дрова, так как она была деревянной. В последние годы часто возникают разговоры о возрождении этой арки, но до дела так ни разу пока и не дошло. При этом к визиту будущего императора в Хабаровке построили сразу две Триумфальные арки — вторая была запасной и располагалась в районе входа в парковую зону стадиона имени Ленина со стороны улицы Шевченко. То есть обе арки находились на одной и той же улице, по которой в те годы любые путешественники попадали в центр города. Далее, пройдя мимо здания Амурского речного пароходства, мы видим ныне пустующее здание бывшей школы № 35. Изначально на этом месте в 1897 году был построен красивый двухэтажный торговый дом американского бизнесмена Иннокентия Эмери. В 1915 году в нем разместили Высшее начальное городское училище, пристроив к нему левое крыло. А в середине 1930-ых годов в этом здании была образована школа № 35, для чего к нему сверху пристроили еще два этажа. И до недавнего времени там учились дети, но в 2019 году эту школу закрыли в связи с тем, что она находится в плохом состоянии и требует ремонта. Так с тех пор это здание и пустует. С правой стороны улицы Шевченко, напротив школы, мы видим исторический корпус гостиницы «Парус». Однако изначально это здание было построено в 1902 году для Амурской казенной палаты и губернского казначейства. После революции и Гражданской войны в нем находились то отделение Госбанка, то поликлиника, а в 1960 году в нем открылась шикарная гостиница Хабаровского крайисполкома. В разные годы в этом здании останавливались самые разные известные политики и главы государств, а также первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Чуть ниже с левой стороны мы видим два подряд здания, в которых сейчас размещается прокуратура Хабаровского края. Второе из них, которое находится чуть ниже, является бывшим жилым домом купца Богданова. Его построили в 1908 году в стиле эклектики, и тогда оно было двухэтажным. Но в 1924 году в здание переехала краевая прокуратура, которая находится в нем до сих пор, а в 1953 году к нему надстроили третий этаж, который довольно сильно отличается от первых двух. А на рубеже 20 и 21 века к зданию прокуратуры пристроили еще и четырехэтажный новый корпус с левой стороны, стилизованный под старину. Точно такой же «новодел», также построенный под старину, можно видеть прямо через дорогу, с правой стороны улицы Шевченко. Речь идет о новом корпусе гостиницы «Парус», который был построен в 1990-ых годах. Сегодня в нем находится не только фешенебельный отель, но и бизнес-центр «Парус», а также ресторан с таким же «речным» названием. Причем, этот новый корпус соединен со старым кирпичным переходом, построенным на уровне второго этажа. А территория всего комплекса «Парус» огорожена красивым забором. Спускаясь вниз по улице Шевченко, слева мы видим красивый жилой дом, построенный в 1954 году в стиле сталинского неоклассицизма для работников Амурского речного пароходства. Сегодня это единственный жилой дом на улице Шевченко. А чуть ниже него по левой стороне улицы расположен бывший жилой дом знаменитого купца Василия Плюснина, построенный в 1907 году в стиле эклектики с элементами классицизма. После революции в нем какое-то время размещались комиссариат труда, управление таможни и Далькрайсоюз, а с 1930 года и до сих пор там находится Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии. Напротив, с правой стороны улицы Шевченко, мы видим первый корпус Дома официальных приемов правительства Хабаровского края (он располагается перед Уссурийским бульваром). Построили его в 1979 году специально для проведения в Хабаровске 14-го Тихоокеанского научного конгресса. А в 2007 году справа от него, чуть выше по улице Шевченко, был построен гостиничный комплекс правительства Хабаровского края, соединенный крытым переходом на уровне второго этажа с Домом официальных приемов. Сегодня оба здания огорожены красивым забором. Наконец, завершается наша онлайн-прогулка по улице Шевченко прямо на Уссурийском бульваре. Слева мы видим сквер Пограничной славы и уходящий вдаль Уссурийский бульвар, а справа находится историческое здание речного вокзала Хабаровска. Точнее, изначально оно было построено в 1896 году для торговых рядов нижнего базара, но в советские годы, с 1933 года и до недавних пор, в нем размещался речной вокзал, а также офисы частных компаний. Сейчас здание на реконструкции, и в следующем году в нем должен открыться гастровокзал «Речник». За ним справа можно увидеть начало Уссурийского бульвара и сквер, построенный недавно в честь 300-летия российской полиции, а завершается вся улица Шевченко, упираясь в здание управления МВД России по Хабаровскому краю. Оно было построено в 1968 году для Дальневосточного треста инженерно-строительных изысканий и проектного института «Промпроект». Вот такой получилась наша прогулка по улице Шевченко — старейшей и одной из самых красивых улиц Хабаровска. Она протянулась ровно на 1 километр от входа в парковую зону стадиона имени Ленина до Уссурийского вокзала в районе бывшего речного вокзала. На ней находятся три музея, концертный зал краевой филармонии, два элитных гостиничных комплекса, ОДОРА, спортивный комплекс СКА ВВО, правительственные и административные учреждения, один жилой дом, научно-исследовательский институт, офисные здания, памятник основателю Хабаровска и бывший речной вокзал. А еще эта улица проходит вдоль краевого парка имени графа Н. Н. Муравьева-Амурского и Комсомольской площади. Но рассказ об улице Шевченко был бы неполным без двух соседних переулков, названных в честь знаменитого писателя и краеведа Владимира Арсеньева и основателя Хабаровска капитана Якова Дьяченко. Если говорить о переулке Арсеньева, то он соединяет друг с другом улицы Шевченко и Тургенева. Идя по нему со стороны улицы Шевченко, мы видим слева памятник Якову Дьяченко и сквер, в котором он расположен, а также гостиницу «Интурист». С правой же стороны нашему взору открывается четырехэтажное здание, построенное в 1954 году в стиле неоклассицизма (сейчас в нем располагаются офисы разных компаний), и бывший доходный дом Грудзинского, построенный до 1917 года в стиле модерна. А завершают панораму переулка Арсеньева бывший доходный дом купца Николая Тифонтая, построенный в 1887 году, и сквер, в котором находится памятник врачам и учителям. Эта зона отдыха долго находилась в запущенном состоянии, но несколько лет назад она была отремонтирована. Наконец, переулок Дьяченко тоже соединяет улицы Шевченко и Тургенева друг с другом. Двигаясь по нему со стороны улицы Шевченко, мы можем увидеть слева военно-исторический музей ВВО и трехэтажное историческое здание, построенное в 1909 году (сейчас оно используется под офисы). Кроме того, с левой стороны этого переулка находится доходный дом Екатерины Киселевой, построенный в 1900 году в стиле модерн (ранее в нем находился Хабаровский дом литераторов, но недавно там разместился Дом артиста). Также в этом месте находятся несколько очень старых сгоревших деревянных бараков, которые скоро должны быть снесены, а на их месте планируется построить Хабаровскую краевую детскую школу искусств и «Музей тигра» с офисом центра «Амурский тигр». А с правой стороны переулка Дьяченко можно увидеть здание закрытого плавательного бассейна СКА ДВО, сразу за которым в 2015 году были построены сквер Воинской славы и площадь Воинской славы.