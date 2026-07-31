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В ДНК человека нашли следы двух неизвестных групп древних гоминин

Первая группа получила название «призрачной» линии, ее представители смешались с предками Homo sapiens в Африке. Вторая группа, названная «сверхархаической», скрещивалась с денисовцами в Евразии.

Источник: Anirudh/СС0

Ученые нашли в геноме современных людей следы двух ранее неизвестных популяций древних гоминин. Информация об этом опубликована в Mirror со ссылкой на результаты нового исследования.

Первая выявленная группа была обозначена как «призрачная» линия. По предположению исследователей, ее носители вступали в смешанные браки с предками Homo sapiens на территории Африки до начала миграции современных людей на другие континенты, произошедшей примерно 50 тысяч лет назад. Фрагменты этой ДНК обнаруживаются как у африканского населения, так и у жителей иных регионов планеты.

«Каждый человек унаследовал от этой призрачной линии примерно от 0,5% до 1% своего генома», — сообщил Юлин Чжан, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли.

Вторая группа была названа «сверхархаической». Она относится к линии, сформировавшейся около 1,8 млн лет назад. Ее представители скрещивались с денисовцами в Евразии более 200 тысяч лет назад. Впоследствии часть этой ДНК перешла к Homo sapiens через денисовцев. В общей сложности около 2% генома современного человека имеет происхождение от архаичных гоминин.