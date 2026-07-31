В ДНК человека нашли следы двух неизвестных групп древних гоминин

Первая выявленная группа была обозначена как «призрачная» линия. По предположению исследователей, ее носители вступали в смешанные браки с предками Homo sapiens на территории Африки до начала миграции современных людей на другие континенты, произошедшей примерно 50 тысяч лет назад. Фрагменты этой ДНК обнаруживаются как у африканского населения, так и у жителей иных регионов планеты.