В ДНК человека нашли следы двух неизвестных групп древних гоминин

Ученые нашли в геноме современных людей следы двух ранее неизвестных популяций древних гоминин. Информация об этом опубликована в Mirror со ссылкой на результаты нового исследования.
Первая выявленная группа была обозначена как «призрачная» линия. По предположению исследователей, ее носители вступали в смешанные браки с предками Homo sapiens на территории Африки до начала миграции современных людей на другие континенты, произошедшей примерно 50 тысяч лет назад. Фрагменты этой ДНК обнаруживаются как у африканского населения, так и у жителей иных регионов планеты.
«Каждый человек унаследовал от этой призрачной линии примерно от 0,5% до 1% своего генома», — сообщил Юлин Чжан, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли.
Вторая группа была названа «сверхархаической». Она относится к линии, сформировавшейся около 1,8 млн лет назад. Ее представители скрещивались с денисовцами в Евразии более 200 тысяч лет назад. Впоследствии часть этой ДНК перешла к Homo sapiens через денисовцев. В общей сложности около 2% генома современного человека имеет происхождение от архаичных гоминин.