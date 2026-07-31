Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда закончится жара в Москве

Голубев: в начале следующей недели жара в Московском регионе отступит.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Уже в начале следующей недели жара в Московском регионе отступит из-за северного антициклона, который собьет температуру на 3−5 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Жара, которая будет в московском регионе на выходных, отступит уже с понедельника, и столбики термометров опустятся до +20−24 градусов. Начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на 3−5 градусов», — рассказал синоптик.

Голубев отметил, что резкого похолодания в Москве не ожидается. «Погода станет просто умеренно теплой, соответствующей климатической норме начала августа», — заключил он.