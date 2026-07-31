Синоптик рассказал, когда закончится жара в Москве

«Жара, которая будет в московском регионе на выходных, отступит уже с понедельника, и столбики термометров опустятся до +20−24 градусов. Начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на 3−5 градусов», — рассказал синоптик.