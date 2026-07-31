Северные традиции, танец Хэйро и горловое пение: «ЯРкие БЕРЕГА» приглашают красноярцев на этнопраздник

В Год единства народов России организаторы подготовили программу, которая познакомит красноярцев с северными традициями, бытом и искусством. На площадке можно будет увидеть национальные костюмы и чум, услышать звучание варгана и бубна, познакомиться с горловым пением и сделать памятные фотографии.