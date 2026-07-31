Северные традиции, танец Хэйро и горловое пение: «ЯРкие БЕРЕГА» приглашают красноярцев на этнопраздник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа на Центральной набережной пройдет этнический праздник в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА», посвященный культуре коренных народов Севера. Гостей будут ждать с 16:00 до 21:00.
В Год единства народов России организаторы подготовили программу, которая познакомит красноярцев с северными традициями, бытом и искусством. На площадке можно будет увидеть национальные костюмы и чум, услышать звучание варгана и бубна, познакомиться с горловым пением и сделать памятные фотографии.
Для любителей активного отдыха организуют соревнования по северному многоборью. Участники смогут попробовать прыгать через нарты, метать маут на хорей и посоревноваться в перетягивании палки.
Также гостей ждут мастер-классы по изготовлению традиционной куклы «Северная берегиня», сувениров из фетра, амулетов, магнитов и объемных аппликаций. На площадке будут работать тематические викторины и книжная выставка, посвященная истории и культуре народов Севера.
На главной сцене выступят эвенкийская певица Дэги и виртуоз игры на варгане Ултан Кай. В течение вечера зрителям покажут дефиле национальных костюмов, а завершится праздник массовым танцем Хэйро — традиционным обрядом встречи солнца после долгой полярной ночи.
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