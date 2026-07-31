Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концепцию оформления набережной Федоровского утвердили в Нижнем Новгороде

Изменения затронут несколько адресов: дом № 13 на улице Ильинской, дома № 3, 6, 7 и 8 на набережной Фёдоровского, а также дом № 2 на улице Заломова.

На сайте администрации Нижнего Новгорода опубликовано постановление о корректировке архитектурно‑художественной концепции набережной Фёдоровского. Изменения призваны привести территорию в соответствие с современными стандартами и сформировать единый эстетический облик пространства.

Причиной обновления стала изношенность существующих конструкций и их несоответствие общей концепции благоустройства. В рамках преобразований планируется систематизировать размещение нестационарных торговых точек и вывесок, а также проработать внешний вид зданий.

Для оформления территории утверждена сдержанная цветовая палитра — в проекте будут использоваться только белый, серый и коричневый оттенки. Особые требования предъявляются к оформлению вывесок: запрещено применять декоративные и акцидентные шрифты, каллиграфию и рукописные надписи.

К торговым объектам также установлены чёткие нормативы: площадь передвижных тележек не должна быть больше 2 кв. м, а сами конструкции должны быть выполнены из металла, отличаться лёгкостью и возможностью быстрой сборки.

Изменения затронут несколько адресов: дом № 13 на улице Ильинской, дома № 3, 6, 7 и 8 на набережной Фёдоровского, а также дом № 2 на улице Заломова.

Ранее корпус детской больницы открыли после ремонта в Нижнем Новгороде.