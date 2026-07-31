Концепцию оформления набережной Федоровского утвердили в Нижнем Новгороде

На сайте администрации Нижнего Новгорода опубликовано постановление о корректировке архитектурно‑художественной концепции набережной Фёдоровского. Изменения призваны привести территорию в соответствие с современными стандартами и сформировать единый эстетический облик пространства.
Причиной обновления стала изношенность существующих конструкций и их несоответствие общей концепции благоустройства. В рамках преобразований планируется систематизировать размещение нестационарных торговых точек и вывесок, а также проработать внешний вид зданий.
Для оформления территории утверждена сдержанная цветовая палитра — в проекте будут использоваться только белый, серый и коричневый оттенки. Особые требования предъявляются к оформлению вывесок: запрещено применять декоративные и акцидентные шрифты, каллиграфию и рукописные надписи.
К торговым объектам также установлены чёткие нормативы: площадь передвижных тележек не должна быть больше 2 кв. м, а сами конструкции должны быть выполнены из металла, отличаться лёгкостью и возможностью быстрой сборки.
Изменения затронут несколько адресов: дом № 13 на улице Ильинской, дома № 3, 6, 7 и 8 на набережной Фёдоровского, а также дом № 2 на улице Заломова.
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