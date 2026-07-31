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Сроки сбора клюквы и брусники определили в Брестской области

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Срок сбора дикорастущих клюквы и брусники установили власти Брестской области, соответствующее решение облисполкома № 518 от 23 июля 2026 году опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

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Источник: Sputnik.by

Так, согласно документу, в Брестской области бруснику можно будет собирать с 12 августа, а клюкву — с 10 сентября.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

В прошлом году сбор брусники на территории этой южной области Беларуси начался также с 12 августа, а вот клюквы немного раньше — с 6 сентября.

Ранее власти еще двух регионов определились по срокам сбора дикоросов.

Так, в Минской области бруснику можно собирать с 14 августа, клюкву — с 8 сентября, а в Гродненской с 14 августа бруснику, а клюкву немного позже — с 12 сентября.

Документы о сроках сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесах и на болотах разрабатываются для сохранения в стране «диких плантаций». При разработке правил, регламентирующих сроки сбора, ученые руководствовались тем, чтобы не навредить и не допустить их уничтожения.

Собирать клюкву и бруснику можно только в установленные облисполкомами сроки и по правилам, иначе возможны крупные штрафы от Госинспекции охраны животного и растительного мира.