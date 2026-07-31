Сроки сбора клюквы и брусники определили в Брестской области

Документы о сроках сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесах и на болотах разрабатываются для сохранения в стране «диких плантаций». При разработке правил, регламентирующих сроки сбора, ученые руководствовались тем, чтобы не навредить и не допустить их уничтожения.