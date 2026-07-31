Сроки сбора клюквы и брусники определили в Брестской области

Так, согласно документу, в Брестской области бруснику можно будет собирать с 12 августа, а клюкву — с 10 сентября.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
В прошлом году сбор брусники на территории этой южной области Беларуси начался также с 12 августа, а вот клюквы немного раньше — с 6 сентября.
Ранее власти еще двух регионов определились по срокам сбора дикоросов.
Так, в Минской области бруснику можно собирать с 14 августа, клюкву — с 8 сентября, а в Гродненской с 14 августа бруснику, а клюкву немного позже — с 12 сентября.
Документы о сроках сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесах и на болотах разрабатываются для сохранения в стране «диких плантаций». При разработке правил, регламентирующих сроки сбора, ученые руководствовались тем, чтобы не навредить и не допустить их уничтожения.
Собирать клюкву и бруснику можно только в установленные облисполкомами сроки и по правилам, иначе возможны крупные штрафы от Госинспекции охраны животного и растительного мира.