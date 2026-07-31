В селе Устюг Красноярского края протестировали новый формат медосмотров

В селе Устюг Емельяновского округа состоялся выездной этап проекта «Семейная диспансеризация». Новый формат позволил жителям пройти комплексное медицинское обследование всей семьей в выходной день. Для проведения осмотров в село прибыли профильные специалисты из Емельяновской районной больницы. Прием прошел в новой амбулатории, введенной в эксплуатацию несколько месяцев назад. За день врачи осмотрели десять семей, в том числе 30 детей. Такой формат — настоящее спасение для многодетных семей, которым сложно выкроить время на посещение поликлиники в будни, — считает заведующая поликлиникой Емельяновской районной больницы Анастасия Грекова. Инициатива реализуется по предложению губернатора Михаила Котюкова с начала июля. Концепция проекта заключается в том, что за одно посещение каждый член семьи получает консультации и необходимые исследования с учетом возраста. Развитие системы профилактических осмотров является одним из приоритетов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».