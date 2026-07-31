В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта в День города

В Екатеринбурге во время празднования Дня города работу общественного транспорта — как наземного, так и подземного — продлят до 1:00 2 августа. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.
— Для удобства жителей и гостей уральской столицы в День города, 1 августа, движение транспорта в центре будет прекращено, а работа общественного транспорта — продлена, — пояснили в мэрии.
Из-за ограничений, которые будут введены в центре города, маршруты общественного транспорта изменятся. Также отмечается, что на некоторых участках будут запрещены парковка автомобилей и движение СИМ.
Напомним, что по окончании всех праздничных мероприятий на улицы города выйдут коммунальщики и проведут уборку. Привести Екатеринбург в порядок после Дня города планируется к 6:00 2 августа.