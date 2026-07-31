Мошенники шантажируют детей под предлогом блокировки iCloud

Мошенники убеждают детей выйти из своей учетной записи iCloud, а затем войти под чужими данными. После этого они требуют выкуп, угрожая блокировкой iCloud, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
«Под предлогом “дружбы”, бонусов в онлайн-играх, легкого заработка, шантажа интимным контентом у ребенка выманивают информацию для доступа к его телефону и просят войти в чужую учетную запись. А потом под угрозами блокировки iCloud требуют выкуп», — говорится в сообщении.
Как правило, такие атаки происходят через мессенджеры и игровые чаты. Правоохранители подчеркнули, что блокировка iCloud — это инструмент давления, а не неизбежность. В подобных ситуациях главное — не платить злоумышленникам.
Если шантаж начался, то необходимо:
прекратить переписку;
сохранить доказательства;
обратиться в полицию. Это следует сделать как можно скорее, так выше вероятность найти преступников.
Родителям специалисты посоветовали учить детей правилам цифровой гигиены. Ребенку необходимо объяснить, что нельзя передавать данные от своих аккаунтов посторонним людям, а также входить в чужие учетные записи.
Кроме того, следует предупредить детей, что любые «выгодные предложения» в интернете требуют осторожности. Нужно также установить правило: «если что-то смущает — сразу рассказывать родителям».
Проверка на полиграфе в мошеннических схемах.
Мошенники начали использовать уловку с направлением на полиграф в схемах обмана россиян. Злоумышленники звонят жертве и представляются соцработником. Под предлогом проверки личности при назначении денежных выплат преступники просят указать паспортные данные и другие реквизиты.
Затем жертве звонят еще раз и выдают себя за сотрудника службы безопасности. Аферисты сообщают о взломе учетной записи «Госуслуг» и переводе денег лицу, проходящему по уголовному делу об экстремизме. Злоумышленники советуют человеку снять со счета сбережения и отправиться в другой город для прохождения проверки на полиграфе.
В итоге пострадавшего убеждают отдать деньги для проверки в банке, а затем ждать в гостинице. В течение нескольких дней мошенники общаются с жертвой, перенося процедуру проверки под разными предлогами. В конце преступники отправляют человеку сообщение, в котором признаются в обмане и добавляют, что деньги возврату не подлежат.
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