Мошенники шантажируют детей под предлогом блокировки iCloud

Затем жертве звонят еще раз и выдают себя за сотрудника службы безопасности. Аферисты сообщают о взломе учетной записи «Госуслуг» и переводе денег лицу, проходящему по уголовному делу об экстремизме. Злоумышленники советуют человеку снять со счета сбережения и отправиться в другой город для прохождения проверки на полиграфе.