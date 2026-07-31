При разборе завалов жилого дома в Волгограде нашли тело женщины

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Погибшую женщину обнаружили при разборе завалов жилого дома в Волгограде после атаки БПЛА, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В пятницу губернатор сообщил, что ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области, в результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города.
«К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — приводятся слова губернатора в канале администрации Волгоградской области на платформе «Макс».