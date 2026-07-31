Новым главврачом ГКБ имени Тверье в Перми стал Сергей Булатов

Мужчина окончил Пермскую государственную медакадемию по специальности «Лечебное дело», затем прошёл интернатуру по хирургии. В 2001 году начал работу врачом-травматологом-стажёром. С апреля 2024 года занимал пост заместителя главврача по хирургической помощи.