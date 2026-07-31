Новым главврачом ГКБ имени Тверье в Перми стал Сергей Булатов

Новым главным врачом Городской клинической больницы имени Тверье в Перми назначен Сергей Булатов, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на соцсети учреждения.
Он вступил в должность 21 июля. До этого Сергей Булатов 15 возглавлял травматологическое отделение этой же больницы.
Мужчина окончил Пермскую государственную медакадемию по специальности «Лечебное дело», затем прошёл интернатуру по хирургии. В 2001 году начал работу врачом-травматологом-стажёром. С апреля 2024 года занимал пост заместителя главврача по хирургической помощи.
Перед новым руководителем стоят задачи: развитие больницы как многопрофильного центра, повышение качества и доступности медпомощи, внедрение современных подходов и создание комфортных условий для пациентов и сотрудников.
Напомним, предыдущий руководитель кардиохирург Михаил Суханов покинул пост после шести лет работы и возглавил Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане.