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Новым главврачом ГКБ имени Тверье в Перми стал Сергей Булатов

Мужчина является травматологом с 15-летним стажем.

Новым главным врачом Городской клинической больницы имени Тверье в Перми назначен Сергей Булатов, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на соцсети учреждения.

Он вступил в должность 21 июля. До этого Сергей Булатов 15 возглавлял травматологическое отделение этой же больницы.

Мужчина окончил Пермскую государственную медакадемию по специальности «Лечебное дело», затем прошёл интернатуру по хирургии. В 2001 году начал работу врачом-травматологом-стажёром. С апреля 2024 года занимал пост заместителя главврача по хирургической помощи.

Перед новым руководителем стоят задачи: развитие больницы как многопрофильного центра, повышение качества и доступности медпомощи, внедрение современных подходов и создание комфортных условий для пациентов и сотрудников.

Напомним, предыдущий руководитель кардиохирург Михаил Суханов покинул пост после шести лет работы и возглавил Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане.