Еще один поезд запустят из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург

Летом спрос на путешествия в пределах России повышается. Поэтому было принято решение запустить еще один поезд до Северной столицы. Так назначены дополнительные рейсы поезда № 295/296 в июле и августе. Он проследует из Нижнего Новгорода через Москву в Санкт-Петербург.