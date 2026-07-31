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335 «зайцев» поймали в нижегородских автобусах за июль

Ещё 40 пассажиров пытались воспользоваться для оплаты чужой транспортной картой.

По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), в июле в Нижнем Новгороде контролёры зафиксировали 375 нарушений правил оплаты проезда в общественном транспорте.

Основная часть нарушений — 335 протоколов — связана с безбилетным проездом. Ещё 40 пассажиров пытались воспользоваться для оплаты чужой транспортной картой.

На данный момент нарушители оплатили 197 штрафов. Общая сумма внесённых платежей превысила 200 тысяч рублей, сообщили в ЦРТС.

Ранее нижегородцев предупредили о задержках транспорта из-за дождей.