335 «зайцев» поймали в нижегородских автобусах за июль

По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), в июле в Нижнем Новгороде контролёры зафиксировали 375 нарушений правил оплаты проезда в общественном транспорте.
Основная часть нарушений — 335 протоколов — связана с безбилетным проездом. Ещё 40 пассажиров пытались воспользоваться для оплаты чужой транспортной картой.
На данный момент нарушители оплатили 197 штрафов. Общая сумма внесённых платежей превысила 200 тысяч рублей, сообщили в ЦРТС.
Ранее нижегородцев предупредили о задержках транспорта из-за дождей.