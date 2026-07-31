Познавательный выставочный сериал запустили в галерее «Метаморфоза» Комсомольска: посетителям доступна вторая серия проекта «Искусство для чайников»

Проект появился в 2024-м году. Идея выставки «Искусство для чайников» принадлежит постоянной посетительнице галереи Юлии Митрофановой. Изначально это словосочетание было истолковано как призыв объяснить сложное простыми словами. Задумка была в том, чтобы продемонстрировать чайник в разных воплощениях. Для этого решили привезти керамические работы хабаровского мастера Шахназара Шахназарова. Их показали в вместе с картинами члена Союза художников России Игоря Грабовского. Игорь Грабовский, член Союза художников России: Это же не просто чаепитие — это взаимоотношения с дорогими людьми, гостями, друзьями. Поэтому и работы имеют разный окрас. Личный, эмоциональный. После первой выставки стало ясно, что необходимо продолжение. 2-я серия — это сочетание малоформатной графики и большой живописной работы плюс чайники из частных коллекций. Ольга Привалова, директор галереи «Метаморфоза»: Это позволяет захватить сразу несколько моментов. Сравнить живопись и графику, разный стиль, разный язык. «Выставка для чайников» — это про то, что у каждого художника есть свой язык. У скульптуры, живописи, графики есть свой язык. «Искусство для чайников» обязательно продолжится в следующей серии.