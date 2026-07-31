Эксперт Даутова рассказала об одном из последних белых пятен на карте океана

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Подводные горы Императорского хребта являются одним из последних белых пятен на карте Мирового океана и зоной активного международного рыболовства и исследований. Об этом в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» рассказала научный руководитель Лаборатории глубоководных исследований Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Татьяна Даутова.
«Императорский хребет — это может быть одним из последних, а может быть и последним белым пятном на карте океана. Он раньше не исследовался, он находится в центре океана и цепочка этих гор тянется от Гавайских островов до побережья Камчатки. Это все шапочки потухших вулканов. Эта зона активнейшего международного рыболовства. Донные сообщества, те самые — основные, не были исследованы. Когда мы туда пришли, мы сразу поняли, что это из-за того, что там всегда плохая погода, которая затрудняет спуск, подъем аппарата, пребывание на дне, но современная техника позволила нам сделать эти исследования. У нас были конкуренты — коллеги из Соединенных Штатов, но они опоздали ровно на месяц, мы опубликовали статью раньше, и, таким образом, закрепили приоритет нашей страны в этой важнейшей зоне международной активности», — рассказала Даутова.
Она отметила, что высокая биологическая продуктивность поддерживает возможность коммерческой добычи морских ресурсов. Высокую биологическую продуктивность на подводных горах обеспечивают кораллы. Они образуют подводные сады, где нерестится рыба и растут личинки других организмов.