Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: «Эфко» поставляла МО РФ китайские дроны с наценкой более 500%

Топ-менеджеры ГК «Эфко», арестованные по делу о мошенничестве, поставляли Минобороны РФ около 1000 китайских грузовых БПЛА по цене 8 млн рублей за штуку. По данным Mash, китайскую технику выдавали за отечественную с наценкой в 566,6%.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

Задержанные по делу о мошенничестве топ-менеджеры группы компаний «Эфко» поставляли Министерству обороны России китайские беспилотники под видом отечественной разработки с наценкой свыше 500%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, подконтрольное «Эфко» подразделение поставило оборонному ведомству около 1000 грузовых беспилотников типа «Вампир» (переоборудованные агродроны) по цене 8 миллионов рублей за единицу. При этом закупка одного такого аппарата с пультом управления в Китае обходилась примерно в 1,2 миллиона рублей.

По данным Mash, компания устанавливала на импортную технику элементы отечественного навесного оборудования и выдавала ее за свой продукт. Подобная схема позволяла фигурантам доводить маржинальность поставок до 85%.

Ранее Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова, а также топ-менеджеров компании Екатерину Кустову и Владислава Романцева. Кроме того, по делу проходит сотрудница Минпромторга РФ Алла Половченя. Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше