СМИ: «Эфко» поставляла МО РФ китайские дроны с наценкой более 500%

Задержанные по делу о мошенничестве топ-менеджеры группы компаний «Эфко» поставляли Министерству обороны России китайские беспилотники под видом отечественной разработки с наценкой свыше 500%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, подконтрольное «Эфко» подразделение поставило оборонному ведомству около 1000 грузовых беспилотников типа «Вампир» (переоборудованные агродроны) по цене 8 миллионов рублей за единицу. При этом закупка одного такого аппарата с пультом управления в Китае обходилась примерно в 1,2 миллиона рублей.
По данным Mash, компания устанавливала на импортную технику элементы отечественного навесного оборудования и выдавала ее за свой продукт. Подобная схема позволяла фигурантам доводить маржинальность поставок до 85%.
Ранее Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова, а также топ-менеджеров компании Екатерину Кустову и Владислава Романцева. Кроме того, по делу проходит сотрудница Минпромторга РФ Алла Половченя. Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.