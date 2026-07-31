В Калининграде приостановили деятельность частного детского сада на Понартской

В Калининграде на улице Понартской приостановлена работа детского центра «Умный Кот». 31 июля прокуратура сообщила о проверке после информации о заболевании его воспитанников энтеровирусной инфекцией.
«По предварительной информации, трое воспитанников одного из частных центров по уходу и присмотру за детьми на улице Понартской в Калининграде обратились за медицинской помощью, — сообщили в прокуратуре. — Специалистами Роспотребнадзора в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания в центре. В настоящее время работа детского центра приостановлена».
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что сейчас по данному факту проводится «проверка исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».
30 июля вечером пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что деятельность детского центра «Умный кот» «временно приостановлена из-за многочисленных нарушений».
«При внеплановой проверке (согласована Прокуратурой Калининградской области) в детском центре “Умный кот” по адресу: г. Калининград, Понартская, 7, где осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми ИП Богачева Е. Н., выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе в организации питания, — сообщили в санитарном ведомстве. — Основанием проверки соблюдения установленных требований, в том числе по недопущению распространения инфекции, явилось заболевание энтеровирусной инфекцией 3 детей».
По факту выявленных нарушений еще 24 июля было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ с применением обеспечительной меры в виде временного запрета деятельности детского сада.
«30.07.2026 Московским районным судом г. Калининграда ИП Богачевой Е. Н. назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Суд согласился с позицией Управления, что возобновление работы индивидуального предпринимателя возможно только после устранения нарушений», — добавили в ведомстве.
«Новый Калининград» связался с детским центром «Умный Кот», и там подтвердили, что его работа временно приостановлена.
«На эту планету не привезли детей которые не болеют, — сообщила “Новому Калининграду” директор центра Елена Богачева. — Роспотребнадзор сообщил правду. Деятельность центра на Понартской приостановлена на 90 суток, но нарушения мы уже устранили (в основном, это были мелочи вроде скола на уголке стула). Осталась бумажная работа и дело за ее скоростью. Наши родители пока что ожидают открытия, и мы надеемся, что оно будет досрочным».