В Калининграде приостановили деятельность частного детского сада на Понартской

«На эту планету не привезли детей которые не болеют, — сообщила “Новому Калининграду” директор центра Елена Богачева. — Роспотребнадзор сообщил правду. Деятельность центра на Понартской приостановлена на 90 суток, но нарушения мы уже устранили (в основном, это были мелочи вроде скола на уголке стула). Осталась бумажная работа и дело за ее скоростью. Наши родители пока что ожидают открытия, и мы надеемся, что оно будет досрочным».