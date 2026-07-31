Прокуратура начала проверку детского центра на Понартской, который закрыт из-за массового заболевания детей

В Калининграде прокуратура начала проверку по факту заболевания воспитанников детского центра на ул. Понартской. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что Роспотребнадзор выявил в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания.
«Прокуратура Калининградской области по данному факту проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
В Калининграде по решению суда на три месяца приостановлена деятельность детского центра «Умный кот».
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