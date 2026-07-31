Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку детского центра на Понартской, который закрыт из-за массового заболевания детей

По результатам будет принято решение о мерах реагирования.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде прокуратура начала проверку по факту заболевания воспитанников детского центра на ул. Понартской. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор выявил в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания.

«Прокуратура Калининградской области по данному факту проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В Калининграде по решению суда на три месяца приостановлена деятельность детского центра «Умный кот».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше