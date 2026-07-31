«Нижегородский кремль» оспорил взыскание более 20 млн рублей за работы на склоне

Однако апелляционный суд указал, что отдельное соглашение об увеличении стоимости не заключалось. Кроме того, при заключении допсоглашения об изменении сроков и порядка оплаты стороны зафиксировали, что остальные обязательства не меняются. Суд пришел к выводу, что тем самым подрядчик согласился на проведение спорных работ в отсутствие изменения твердой цены контракта.