Отравили? Аграрии и пасечники спорят, кто виноват в массовой гибели пчел

«Пчёлы проводят очень полезную работу по опылению растений. И те, кто говорит, что они нам мешают, — некомпетентные люди. Естественно, их надо оберегать, — объясняет Головин. — В прошлом году, когда полей было больше, мы помимо официальных объявлений в газете и установленных законом способов лично обзванивали зарегистрированных пчеловодов. В этом году не звонили. К тому же проблема в том, что официально у нас зарегистрировано всего четыре предпринимателя, а по факту их больше тридцати».