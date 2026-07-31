Дмитрий Демешин лично проверил, как организована работа в подразделениях группировки «Восток» и в отряде БАРС-8 «Хабаровск»

Основная цель — убедиться, что вся необходимая помощь доходит до бойцов и используется эффективно. Особое внимание — технологической составляющей. В этот раз на позиции доставлено более 10 000 FPV-дронов, включая хабаровские модели «ВТ-40» и «ДВ-27». Кроме того, подразделения получили свыше ста единиц различной техники: самоходные платформы, снегоболотоходы, мотоциклы, а также оборудование для связи. Губернатор Хабаровского края поблагодарил местных производителей, волонтеров, предпринимателей и всех тех, кто участвует в сборе и отправке помощи. По словам бойцов, такая поддержка имеет для них решающее значение.