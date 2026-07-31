Аграрии и пасечники спорят, кто виноват в массовой гибели пчел

В Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края зафиксировали массовый мор пчёл. По заявлениям местных жителей, на 30 местных пасеках погибло более 600 пчелиных ульев — это более 20 млн насекомых.
Фермеры, оставшиеся без главного источника дохода, винят во всём аграриев, обрабатывающих поля химикатами. Ситуация в Сибири — не единичный случай. В этом году о пчелином море сообщают из Башкирии, Алтая, Нижнего Новгорода, Тюменской и Челябинской областей.
Ульи опустели.
Для многих жителей Большемуртинско-Сухобузимского округа пчеловодство не просто хобби, а дело всей жизни и основной источник дохода. Но в середине июля ульи опустели.
«Вся лётная пчела погибла, — возмущается владелец пасеки Владимир Мельник. — С рапса желают получить прибыль, а у нас гибнут пчёлы! Каждый аграрий еженедельно публикует уведомление в газете, но без указания конкретного места и без упоминания препарата. По их логике, я пчелу должен в начале лета закрыть в улье, а в конце лета открыть? Территория поражения составила 40 км. Пострадали порядка 30 пчеловодов. Человек жил за счет мёда, а теперь у него нет ничего!».
По закону сельхозпроизводители обязаны уведомить зарегистрированных пчеловодов о предстоящей обработке полей за 5−10 дней, указав сроки, на которые насекомых необходимо изолировать. Пасечники утверждают, что адекватного предупреждения не было: абстрактные объявления не дают понимания, где именно распылят химикаты. Однако стоит отметить, что в объявлении был указан сайт газеты, на котором информация о месте, сроках и используемых средствах всё же присутствовала.
Отчаявшиеся пчеловоды обратились за помощью в Народный фронт, а также написали коллективные жалобы в Россельхознадзор и прокуратуру.
«Злого умысла травить нет».
У фермеров, выращивающих зерновые культуры и рапс, своя правда. Без химической обработки посевов вредители просто уничтожат урожай. Аграрии уверяют, что действуют строго в рамках закона и не применяют запрещённые препараты.
Руководитель агронаправления одного из крупных крестьянско-фермерских хозяйств округа Денис Головин подчёркивает, что пчёлы аграриям необходимы не меньше, чем самим пасечникам.
«Пчёлы проводят очень полезную работу по опылению растений. И те, кто говорит, что они нам мешают, — некомпетентные люди. Естественно, их надо оберегать, — объясняет Головин. — В прошлом году, когда полей было больше, мы помимо официальных объявлений в газете и установленных законом способов лично обзванивали зарегистрированных пчеловодов. В этом году не звонили. К тому же проблема в том, что официально у нас зарегистрировано всего четыре предпринимателя, а по факту их больше тридцати».
По словам представителя КФХ, сельхозпроизводителям просто невыгодно завышать концентрацию ядов или покупать нелегальные вещества: это огромные лишние траты.
«Мы используем препараты в зависимости от стадии развития вредителя — от гусеницы до бабочки. Чем сложнее ситуация, тем дороже препарат. Нет никакого злого умысла кого-то отравить. В прошлом году у нас доходило до 11 обработок на одном поле, а в этом году всё проходит гораздо более щадяще, в плановом режиме», — уверяет аграрий.
Опасные пестициды.
Эксперты уверены: проблема гораздо глубже, чем просто конфликт соседей в одном районе. В России за последние пять лет погибли десятки миллионов пчёл.
Директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов считает, что стране необходимо срочно менять саму практику применения пестицидов.
«Особую опасность для пчёл представляют системные инсектициды класса неоникотиноидов. Они проникают во все ткани растений, включая пыльцу и нектар. Даже минимальные дозы этого пестицида нарушают работу нервной системы пчелы. Несмотря на запреты в ряде стран, у нас этот пестицид всё равно применяется, его легко купить через онлайн-платформы», — рассказывает учёный.
В России действует государственная информационная система «Сатурн», в которой фермеры обязаны заранее фиксировать планы применения ядохимикатов.
«Но проблема усугубляется тем, что не у всех пасечников есть возможность следить за предстоящими работами через все каналы связи, — констатирует Шарафутдинов. — Ситуация в Красноярском крае очень тревожная. В последние годы массовая гибель пчёл фиксировалась в Балахтинском, Емельяновском, Дзержинском и Боготольском районах. То же самое происходит в десятках регионов России от Алтая до Мордовии. В большинстве случаев причины схожи: гонка за прибылью, нарушение регламента обработок, пренебрежение законами и безопасностью».
Эксперт предупреждает: без строгого контроля регионы рискуют лишиться не только мёда, но и значительной части продовольственного разнообразия.
Ждут результатов экспертизы.
В ситуацию уже вмешались надзорные органы. В краевой службе по ветеринарному надзору сообщили важную деталь: у погибших в Большемуртинско-Сухобузимском округе пчёл не выявили никаких инфекционных или инвазионных заболеваний. Также отобраны пробы для лабораторного исследования на предмет отравления.
«Служба изъяла погибших пчёл, назначена экспертиза, которая займёт две-три недели. По её результатам будет установлена точная причина гибели», — сообщила представитель прокуратуры Красноярского края Олеся Климова.
Параллельно Управление Россельхознадзора по краю проводит выездные обследования земельных участков, примыкающих к пострадавшим пасекам. Специалисты отбирают образцы почвы и растений, чтобы проверить их на остаточное содержание пестицидов. Также анализируются данные системы «Сатурн», чтобы выяснить, действительно ли аграрии надлежащим образом уведомили всех заинтересованных лиц.
Если вина сельхозпроизводителей будет доказана, им может грозить не только иск о возмещении ущерба пасечникам, но и уголовная ответственность по ст. 249 УК РФ (нарушение правил обращения с ядохимикатами). Пока же пчеловодам остаётся только подсчитывать убытки и надеяться, что остатки их полосатых тружеников смогут пережить лето.
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