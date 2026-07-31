Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качество сна не зависит от расположения кровати, заявил сомнолог

Кудинов: положение кровати в комнате неважно, для здорового сна нужна темнота.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Расположение кровати в комнате не влияет на качество сна, для здорового сна необходима темнота, сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Расположение кровати в комнате не влияет на качественный сон. Важно спать в темноте, а бодрствовать на свету. Постоянный источник света не дает вырабатываться мелатонину… Поэтому спать нужно обязательно в темноте», — сказал NEWS.ru Кудинов.

Невролог Али Исмаилов накануне в беседе с «Лентой.ру» предупреждал, что систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы.

Также специалист отмечал, что неправильный ежедневный рацион существенно ускоряет старение мозга. Особенно вредны ультрапереработанные продукты: фастфуд, колбасы, чипсы, сладкие напитки, полуфабрикаты и готовая выпечка с добавками, пояснял Исмаилов.