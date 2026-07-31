Лекторы «Знания» знакомят нижегородцев с языками и обычаями народов России

В Нижегородской области продолжается цикл просветительских мероприятий Общества «Знание», приуроченных к Году единства народов России. Лекции, викторины и квизы проходят в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и уже объединили почти 4,5 тысячи жителей региона — школьников, студентов и представителей старшего поколения.
Встречи организованы как в Нижнем Новгороде, так и в 14 муниципалитетах области. Участникам рассказывают о языковом и культурном многообразии страны, о роли традиций в формировании российской идентичности, а также о том, как в повседневной речи и детских играх сохраняется историческая память народов.
Директор регионального филиала Общества «Знание» Александр Митрофанов отметил, что проект вызывает интерес у людей разных возрастов и помогает находить точки соприкосновения между поколениями через изучение языка, истории и традиций.
Спикерами выступают общественные и научные деятели региона, в том числе представители органов власти и вузов. Они подчёркивают, что Россия остаётся одной из немногих стран, где на государственном уровне поддерживаются малые языки, что способствует сохранению культурного наследия более чем 190 народов.
В ходе интерактивных программ участники узнают о более чем 150 живых языках России, об истоках славянской письменности и региональных диалектах. Отдельное внимание уделяется традициям народов страны как основе единства в многообразии.
К инициативе могут присоединиться все желающие, используя методические материалы и фильмы, размещённые в библиотеке Общества «Знание».