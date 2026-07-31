Лекторы «Знания» знакомят нижегородцев с языками и обычаями народов России

Встречи организованы как в Нижнем Новгороде, так и в 14 муниципалитетах области. Участникам рассказывают о языковом и культурном многообразии страны, о роли традиций в формировании российской идентичности, а также о том, как в повседневной речи и детских играх сохраняется историческая память народов.